بـ جملة واحدة.. صلاح يرد على هجوم كاراجر

وطنا اليوم:رد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على المحلل الرياضي ولاعب “الريدز” السابق جايمي كاراجر بعد هجوم الأخير عليه.

وبدأ الأمر بنشر صلاح لصورة له مع فيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد بدون تعليق، الأمر الذي اعتبره البعض رسالة مشفرة، نظرا لانتهاء عقد الثلاثي في الصيف المقبل.

وعلق كاراجر على هذه الصورة عبر سكاي سبورتس قائلا: “أعتقد أن فان دايك ظهر كقائد للفريق في هذا الموقف في كيفية ضبطه لنفسه وقيادته للفريق. هذا شيء هام لكل اللاعبين الكبار”.

وتابع: “بالحديث عن ترينت ألكساندر أرنولد أو محمد صلاح أود أن أقدم التحية لفان دايك على طريقة تعامله مع الأمر، فهو هنا للفوز بالدوري وفعل كل شيء من أجل الفريق. أعتقد أن الثنائي يجب أن يتعلم منه”.

من جانبه، نشر صلاح فيديو وعلق عليه عبر إكس قائلا: “بدأت أعتقد أنك مهووس بي”.

ماذا يحدث؟

ينتهي عقد صلاح في الصيف ويستمر الغموض بشأن مستقبله مع ليفربول.

يعيش النجم المصري موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 376 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 232 هدفا وصنع 104 أهداف.

توج صلاح بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.