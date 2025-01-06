قرعة بطولة غرب آسيا للناشئات تضع النشميا مع السعودية والبحرين

وطنا اليوم:أقيمت الإثنين قرعة بطولة غرب آسيا الخامسة للناشئات تحت سن 17 عامًا، بمشاركة 6 منتخبات هي: السعودية، البحرين، سوريا، فلسطين، لبنان، إلى جانب المنتخب الوطني النسوي.

وتُقام البطولة في السعودية خلال الفترة من 8 إلى 16 شباط/فبراير المقبل.

وسيلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

استعدادات المنتخب الوطني

يُعد المنتخب الأردني النسوي من أبرز المشاركين في البطولة، مع تطلعات لتحقيق نتائج مميزة والتتويج باللقب، خاصة مع الأداء اللافت الذي قدمه في البطولات السابقة.

من المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، مع سعي كل منتخب لتقديم أفضل ما لديه في سبيل الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.