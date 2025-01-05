ستاد الملك عبدالله الثاني يعود لاستقبال المباريات

وطنا اليوم:كشف اتحاد كرة القدم، عن عودة ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لاستقبال مباريات دوري المحترفين، بعد إغلاقه منذ عام 2022 بسبب أعمال الصيانة من قبل أمانة عمان الكبرى.

وأشار الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الملعب سيستضيف مباريات مرحلة الإياب لدوري المحترفين، حيث تم تحديد المباريات التي سيستضيفها الملعب اعتبارا من 7 الشهر المقبل.