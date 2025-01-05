بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

ستاد الملك عبدالله الثاني يعود لاستقبال المباريات

منذ 56 ثانية
ستاد الملك عبدالله الثاني يعود لاستقبال المباريات

وطنا اليوم:كشف اتحاد كرة القدم، عن عودة ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لاستقبال مباريات دوري المحترفين، بعد إغلاقه منذ عام 2022 بسبب أعمال الصيانة من قبل أمانة عمان الكبرى.
وأشار الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الملعب سيستضيف مباريات مرحلة الإياب لدوري المحترفين، حيث تم تحديد المباريات التي سيستضيفها الملعب اعتبارا من 7 الشهر المقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:15

الأشغال: عبث وسرقة لوحات كهرباء يسبب بانقطاع التيار على الطرق الخارجية

16:08

المستشفى الميداني الأردني غزة/80 ينظم حملة تبرع بالدم شمال القطاع

16:06

وزير الخارجية السوري يبحث بالدوحة قضايا إستراتيجية ورفع العقوبات

15:55

بعد صبره على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً.. وفاة الرائد أمجد سعود الخالدي

15:53

قرار أردني وطني عروبي

15:19

الاحتلال يفرج عن الطبيب الاردني البلوي

15:13

المرصد : مصنع في إربد يفصل 38 عاملاً وعاملة

15:09

التربية تنفي تحويل التعليم عن بعد بسبب تفشي وباء في الصين

15:04

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن

14:46

عمان الأهلية تشارك في الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

14:44

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب

14:25

جويعد: استقطاب استثمارات جديدة وتوسعة لإستثمارات قائمة

وفيات
وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025