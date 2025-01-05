بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

بريمونتادا مثيرة.. منتخب البحرين بطلا لـ خليجي 26 على حساب عمان

منذ 40 ثانية
بريمونتادا مثيرة.. منتخب البحرين بطلا لـ خليجي 26 على حساب عمان

وطنا اليوم:توج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج في نسختها السادسة والعشرين، بعد فوزه على نظيره العماني في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت.
تمكن “الأحمر” البحريني من الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها استاد جابر الأحمد بالكويت.
افتتح المنتخب العماني التسجيل عبر عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17، وكان يبدو أن العمانيين في طريقهم لتحقيق اللقب، لكن الأمور تغيرت تمامًا في الشوط الثاني.
البطل البحريني في هذه المواجهة كان محمد مرهون، الذي حصل على ركلة جزاء بذكاء، وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 78.
وبعد دقيقتين فقط، سجل مرهون هدفًا آخر، حين ارتطمت تسديدته بمدافع عمان محمد المسلمي لتدخل الشباك، مما أشعل فرحة عارمة في مدرجات البحرينيين.
ورغم محاولات المنتخب العماني، لم يتمكن من العودة للمباراة، ليختم اللقاء بفوز البحرين 2-1، ويحتفل بلقب كأس الخليج.
ووفقًا لتقييم الخبراء، اعتُبر المنتخب البحريني الأفضل في البطولة، حيث حقق انتصارات كبيرة على السعودية 3-2، العراق 2-0، والكويت 1-0، مما جعله يستحق الوصول إلى النهائي.
وبهذا الفوز، أضاف منتخب البحرين لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز بالبطولة في نسختها الرابعة والعشرين التي أُقيمت في قطر عام 2019.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:27

وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير السعودي الوليد بن طلال

12:19

استشهاد 10 صحفيين فلسطينيين على يد الاحتلال الشهر الماضي

11:47

إطلاق مشروع تركيب أنظمة طاقة حرارية في 33 مستشفى حكومي

11:35

البلبيسي: لا يجب أن نقلق كل ما حدث شيء في الصين

11:26

إعلام عبري: حماس لن تستسلم ونتنياهو يريد إفشال الصفقة

11:20

إيهما الأهم القيادة أم القائد ؟

11:15

وفيات الأحد 5-1-2025

11:09

497 مليون يورو لدعم مشاريع حيوية في الأردن من بنك الاستثمار الأوروبي

11:03

بنكABC في الأردن ينظم يوم طبي مجاني لموظفي البنك

10:31

محاسب يختلس مليون دينار.. كيف تحايل على القانون؟

10:22

الأرصاد: المنازل أبرد من الشوارع لهذه الأسباب

09:59

قافلة مساعدات من الأردن إلى سوريا الاثنين

وفيات
وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025