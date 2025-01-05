بريمونتادا مثيرة.. منتخب البحرين بطلا لـ خليجي 26 على حساب عمان

وطنا اليوم:توج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج في نسختها السادسة والعشرين، بعد فوزه على نظيره العماني في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت.

تمكن “الأحمر” البحريني من الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها استاد جابر الأحمد بالكويت.

افتتح المنتخب العماني التسجيل عبر عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17، وكان يبدو أن العمانيين في طريقهم لتحقيق اللقب، لكن الأمور تغيرت تمامًا في الشوط الثاني.

البطل البحريني في هذه المواجهة كان محمد مرهون، الذي حصل على ركلة جزاء بذكاء، وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 78.

وبعد دقيقتين فقط، سجل مرهون هدفًا آخر، حين ارتطمت تسديدته بمدافع عمان محمد المسلمي لتدخل الشباك، مما أشعل فرحة عارمة في مدرجات البحرينيين.

ورغم محاولات المنتخب العماني، لم يتمكن من العودة للمباراة، ليختم اللقاء بفوز البحرين 2-1، ويحتفل بلقب كأس الخليج.

ووفقًا لتقييم الخبراء، اعتُبر المنتخب البحريني الأفضل في البطولة، حيث حقق انتصارات كبيرة على السعودية 3-2، العراق 2-0، والكويت 1-0، مما جعله يستحق الوصول إلى النهائي.

وبهذا الفوز، أضاف منتخب البحرين لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز بالبطولة في نسختها الرابعة والعشرين التي أُقيمت في قطر عام 2019.