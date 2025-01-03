مانشستر سيتي يحدد قيمة عرضه لضم عمر مرموش

وطنا اليوم:يبدو أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يستعد لإجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثاً عن تحسين نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي هذا التوجه من جوارديولا بعد الأداء المتراجع لمانشستر سيتي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وهو وضع غير مألوف لحامل اللقب.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فقد وضع مانشستر سيتي أنظاره على النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني. وجاء هذا الاهتمام بعد الأداء اللافت الذي قدمه مرموش في البوندسليجا هذا الموسم، حيث برز بفضل قدراته التهديفية ومهاراته الهجومية العالية.

لكن، مهمة مانشستر سيتي في التعاقد مع مرموش لن تكون سهلة، إذ يواجه الفريق منافسة قوية من أندية إنجليزية كبرى مثل أرسنال وليفربول، اللذين أبديا اهتمامهما أيضاً بضم النجم المصري.

استطاع عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عاماً، تسجيل 18 هدفاً وصناعة 12 هدفاً خلال 24 مباراة لعبها في مختلف المسابقات مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم. هذه الأرقام المميزة جعلته واحداً من أبرز المهاجمين الشبان في أوروبا حالياً.

يمتد عقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورت حتى يونيو 2027، ما يعني أن النادي الألماني ليس تحت ضغط كبير لبيعه، مما قد يُعقد من مفاوضات انتقاله في يناير. ومع ذلك، فإن القيمة السوقية للنجم المصري والمنافسة بين الأندية قد تجعل إدارة فرانكفورت تُعيد التفكير في إبقائه حتى نهاية الموسم