المنتخب السعودي يودع خليجي 26 وعُمان إلى النهائي

وطنا اليوم:حجز المنتخب العماني مقعده في نهائي خليجي 26، بعدما تغلب على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جابر المبارك بالعاصمة الكويت.

سجل للمنتخب العماني أرشد العلوي في الدقيقة 74 وعلي البوسعيدي في الدقيقة 85، بينما سجل للمنتخب السعودي محمد كنو في الدقيقة 87.

وسيواجه منتخب عمان الفائز من الطرف الثاني من قبل النهائي والذي يجمع الكويت أصحاب الأرض مع البحرين.

اندفاع سعودي

بدأ المنتخب السعودي المباراة مندفعا نحو الهجوم، وهدد مرمى المنتخب العماني في الثواني الأولى، عندما توغل عبدالله الحمدان في منطقة الجزاء، إلا أن ثاني الرشيدي شتت الكرة.

وأنقذ فايز الرشيدي حارس مرمى المنتخب العماني، مرمى منتخب بلاده من تلقي هدف مبكر، عندما تصدى لركة حرة نفدها مصعب الجوير عند الدقيقة الثالثة.

ونجح المنتخب العماني بعد ذلك في امتصاص حماس المنتخب السعودي، ودخل في أجواء المباراة، وحاول الوصول لمرمى العويس، إلا أنه واجه تكتلا دفاعيا فشل في اختراقه.

وشهدت الدقيقة 17 التهديد الحقيق الأول للمنتخب العماني، وذلك بعد خروج متهور من محمد العويس على حدود منطقة الجزاء، إلا أن عبدالله فواز سدد الكرة خارج المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 25 انطلق الحمدان على الجانب الأيسر، وأرسل كرة عرضية لزميله مروان الصحفي، الذي واجه مرمى المنتخب العماني فارغا، لكنه لم يحسن التصرف مع الكرة وسددها خارجا.

ضربة موجعة للأحمر

وتلقى المنتخب العماني ضربة موجعة في الدقيقة 35، عندما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه منذر العلوي، إثر تدخله العنيف على سالم الدوسري، ليكمل الأحمر العماني المباراة ب 10 لاعبين.

وعاد حارس المنتخب العماني فايز الرشيدي للتألق عندما تصدى لتسديدة سالم الدوسري في الدقيقة 45 من داخل منطقة الجزاء.

حاول المنتخب العماني الإعتماد على الهجمات المرتدة في ظل النقص العددي، وكاد عصام الصبحي أن يمنح فريقه التقدم في نتيجة المباراة بالوقت المحتسب بدل الضائع ، عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء نجح محمد العويس في إبعادها.

هدف عكس المجريات

وفي الشوط الثاني سيطر المنتخب السعودي على وسط الملعب، مستفيدا من النقص العددي للمنتخب العماني، وكاد مصعب الجوير أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 52 ، عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحاري العماني الرشيدي.

وفي الدقيقة 61 ألغى حكم المباراة هدفا لمهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان، بعد العودة لتقنية الفيديو، وذلك لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة 67 دفع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بعبد الإله هوساوي عوضا عن عبدالله رديف الذي لم يقدم المأمول منه

وفي الدقيقة 74 حصل المنتخب العماني على ركلة حرة مباشرة، سددها أرشد العلوي تحت حائط الصد السعودي، لتسكن في شباك محمد العويس.

محاولات خضراء..وتعزيز عماني

وحاول المنتخب السعودي العودة في نتيجة المباراة، إلا أنه فشل في تجاوز التكتل الدفاعي العماني، مع عدم نجاح المحاولات الفردية لهجوم الأحضر.

وباغت المنتخب العماني المنتخب السعودي بهدف ثاني في الدقيقة 85، وذلك بعد سوء تغطية من علي البليهي، نجح علي البوسعيدي في استغلالها وتسجيل الهدف الثاني.

ورد المنتخب السعودي سريعا، عندما قلص محمد كنو النتيجة في الدقيقة 87، وذلك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يفلح الرشيدي في التصدي لها.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة هجمات متواصلة من المنتخب السعودي دون أن تكلل بنجاح، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله هوساوي لتدخله العنيف على لاعب المنتخب العماني.