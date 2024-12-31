بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

مصادر : احتمالية انضمام الأردن وسوريا في بطولات الخليج المقبلة

منذ 25 ثانية
مصادر : احتمالية انضمام الأردن وسوريا في بطولات الخليج المقبلة

وطنا اليوم:كشفت مصادر إعلامية أن احتمالية انضمام الأردن و سوريا؛ للمشاركة في بطولات الخليج المقبلة كبيرة .
وتقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت “البلد المضيف”، عمان، قطر الإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الأولى، والوصيف أمام متصدر المجموعة الأولى.
ويحصل بطل خليجي 26 على “مليون دولار” كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:16

سموتريتش لأسر المحتجزين في غزة: لا أضمن عودة أي أحد منهم حيا

10:09

إعادة فتح طريق وادي شعيب بعد الانهيار

10:05

الحوثيون يقصفون إسرائيل بصاروخين وتل أبيب تدعي اعتراضهما

10:00

شي وكيم يراسلان بوتين ويصفانه بأفضل صديق

09:56

ارتفاع منسوب المياه في سيل الزرقاء.. والأمن يحذر

09:52

المطبخ المركزي العالمي يختار عمّان مركزا إقليميا

09:45

من يدق جرس كنيسة العبيدات ؟

09:41

إخلاء 7 أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء

09:33

أمطار غزيرة حتى مساء اليوم وتحذيرات من السيول والانزلاقات

09:28

مدير عام يحرم (12) موظفاً من راتب تقاعد شهر كامل!

09:26

والد محافظ العاصمة الفريق عبدالرحمن العدوان في ذمة الله

09:23

حركة كثيفة على الطرق وضبط دراجة نارية تسير بسرعة 191 كم/ساعة

وفيات
والد محافظ العاصمة الفريق عبدالرحمن العدوان في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-12-2024وفيات الأحد 29-12-2024الحاج محمود محمد أبو زيتون زريقات في ذمة اللهوفيات الجمعة 27-12-2024