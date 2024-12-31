مصادر : احتمالية انضمام الأردن وسوريا في بطولات الخليج المقبلة

وطنا اليوم:كشفت مصادر إعلامية أن احتمالية انضمام الأردن و سوريا؛ للمشاركة في بطولات الخليج المقبلة كبيرة .

وتقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، يتم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الكويت “البلد المضيف”، عمان، قطر الإمارات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الأولى، والوصيف أمام متصدر المجموعة الأولى.

ويحصل بطل خليجي 26 على “مليون دولار” كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.