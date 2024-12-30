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فوز أكاديمية الذئاب الأردنية في بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب

منذ 23 ثانية
فوز أكاديمية الذئاب الأردنية في بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب

وطنا اليوم:افتتح الفريق مشوار البطولة بفوزه على فريق Hoops القطري بنتيجة (43-26)، ثم واجه فريق نادي الأهلي الأردني تحت سن 14، وتمكن من إنهاء المبارة لصالحه بنتيجة (39-25)، وفي تصفيات النصف نهائي إلتقى مع فريق نادي الاهلي الاردني تحت سن 16 واستطاع الفوز بنتيجة (57-42).
خلال المباراة النهائية والتي تمت في يوم الاثنين الموافق 30/12/2024، تمكن فريق أكاديمية الذئاب الأردنية من الفوز بالبطولة بعد مباراة شاقة خاضها مع الفريق الهندي Hoop Dream لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (40-62).حيث تعتبر هذه المشاركة الخارجية الأولى لفريق أكاديمية الذئاب الأردنية وحصولها على لقب بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب وبإشراف المدرب الاردني أحمد السكري.
خلال المباريات حصل كلاً من اللاعبات ريان الخص وتاليا هلسة كأفضل لاعبات واستطاعت اللاعبة الاردنية تالا النابلسي الحصول على أفضل لاعبة في البطولة.


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