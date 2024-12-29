اتحاد الكرة يرحل من موقعه الحالي إلى جبل عمان

وطنا اليوم:يغادر اتحاد كرة القدم موقعه الحالي في مدينة الحسين للشباب نحو المقر المؤقت في منطقة جبل عمان.

مصدر مسؤول أكد أن عملية الرحيل هذه ستبدأ صباح الإثنين وتمتد إلى شهر تموز من العام القادم بهدف إعادة صيانة موسعة للمقر الحالي وربما تطوير بعض الجوانب الهندسية بإشراف هندسي عالي الجودة بهدف توفير الراحة للهيئة العامة وكل الجهات التي ترتبط مع الإتحاد فنيا واداريا.