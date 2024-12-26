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330 لاعبا يشاركون في البطولة العربية للكراتيه بالأردن

منذ 48 ثانية
330 لاعبا يشاركون في البطولة العربية للكراتيه بالأردن

وطنا اليوم:تنطلق يوم غد الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، منافسات البطولة العربية للكراتيه بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة بينهم 110 من الأردن.
وأنهى اتحاد الكراتيه جميع الترتيبات لاستضافة هذه البطولة العربية الكبيرة من خلال ترتيبات الإقامة والتدريبات والمباريات وغيرها من التفاصيل.
وينتظم لاعبو المنتخب الوطني في تدريبات يومية بقيادة المدرب محمد فتيان، بحثا عن الصعود إلى منصات التتويج، وسط حالة معنوية مرتفعة عند اللاعبين


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