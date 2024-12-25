بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد التنس

منذ 29 ثانية
انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد التنس

وطنا اليوم:انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للتنس أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة التي ستستمر حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عُقد مساء الإثنين.
وجاءت تشكيلة مجلس إدارة الاتحاد الجديد على النحو التالي:

فئة المعينين: الآنسة نهى أبو جابر، السيدة ديانا الراسخ، السيد عماد حنانيا.
فئة اللاعبين المعتزلين: السيد خالد نفاع، الآنسة ناديا نفاع.
فئة الأندية: نادي مدينة الحسين للشباب ويمثله السيد نزيه العواملة.
فئة المراكز: شركة الكرة الصفراء لإدارة الأكاديميات الرياضية ويمثلها السيد صهيب إسماعيل.

وعقب انتهاء الانتخابات، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، حيث تم توزيع المناصب القيادية على النحو التالي:

السيد خالد نفاع – رئيس الاتحاد.
السيدة ديانا الراسخ – نائب الرئيس.
السيد صهيب إسماعيل – أمين السر.
السيد نزيه العواملة – أمين الصندوق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:32

زوجة راغب علامة تدافع عنه بعد الفيديو الأخير: عيب

16:24

بعد المستشفيات.. قرار سوري جديد بشأن جامعتي تشرين والبعث وأسماء الأسد

16:15

36 مديرا بلا مديريات في وزارة الاشغال العامة

15:58

23 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:51

التلفزيون الأردني يدفع 10 آلاف دينار شهريا لـ محطة متوقفة منذ 15 عاما

15:45

السلطات السورية تحرق نحو مليون حبة كبتاغون أنتجها الاسد

15:00

توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوار بسبب الظروف الجوية

14:56

الحنيفات ونظيره المصري يطلعان على مشروعات زراعية في مصر

14:47

لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن

14:39

المفاوضات لم تنهار .. تل ابيب تتهم السنوار بعرقلة هدنة غزة

14:25

يومَ يَفِرُ المرءُ من أخيهِ، وأمهِ وأبيه، وصاحبتهِ وبنيه. لكل امرئٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يُغنيه

14:23

أردوغان: أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان

وفيات
وفيات الاربعاء 25-12-2024والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة اللهوفيات الاثنين 23-12-2024