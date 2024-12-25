انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد التنس

وطنا اليوم:انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للتنس أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة التي ستستمر حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عُقد مساء الإثنين.

وجاءت تشكيلة مجلس إدارة الاتحاد الجديد على النحو التالي:

فئة المعينين: الآنسة نهى أبو جابر، السيدة ديانا الراسخ، السيد عماد حنانيا.

فئة اللاعبين المعتزلين: السيد خالد نفاع، الآنسة ناديا نفاع.

فئة الأندية: نادي مدينة الحسين للشباب ويمثله السيد نزيه العواملة.

فئة المراكز: شركة الكرة الصفراء لإدارة الأكاديميات الرياضية ويمثلها السيد صهيب إسماعيل.

وعقب انتهاء الانتخابات، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، حيث تم توزيع المناصب القيادية على النحو التالي:

السيد خالد نفاع – رئيس الاتحاد.

السيدة ديانا الراسخ – نائب الرئيس.

السيد صهيب إسماعيل – أمين السر.

السيد نزيه العواملة – أمين الصندوق.