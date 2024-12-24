بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الفيصلي والحسين وجها لوجه في نصف نهائي كأس الأردن

24 ديسمبر 2024
الفيصلي والحسين وجها لوجه في نصف نهائي كأس الأردن

وطنا اليوم:نجح فريق الفيصلي اليوم الثلاثاء بخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بعد تغلبه على فريق مغير السرحان بنتيجة 3-1، وذلك في ختام منافسات دور الـ8 في بطولة كأس الأردن.
وسجل للفيصلي كل من احمد العرسان د 6 ومنذر أبو عمارة د18 وبكر كلبونة د 86، فيما سجل لمغير السرحان مجاهد الزواهرة د 45.
وبهذه النتيجة، يلتقي الفيصلي بالحسين في نصف نهائي البطولة، بينما سيحل الوحدات ضيفا ثقيلا على الأهلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%

06:41

(ماذا نريد من الرئيس؟)

05:25

ترامب: سأسعى لتطبيق الإعدام على هذه الفئات

04:01

دمشق تحذر طهران .. لهذا السبب

01:08

عاجل | احتيال توظيف في إربد: 12 شخصًا ضحايا شركة وهمية تختفي فجأة

00:16

“حزب الله” يحدَّد مكاناً لدفن نصر الله

23:09

عاجل | “التهتموني” تتابع خدمات مطار الملكة علياء لذوي الإعاقة

22:05

والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة الله

22:02

ولي العهد: يوم ممتع مع المنتخب الوطني

21:51

ماغديبورغ: بين الصدمة والتساؤلات

21:46

الأسواق الحرة الأردنية تطلق حملة عيد الميلاد “جاهز تعلقها؟ “ Hang a receipt – win a treat”

20:34

الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة

وفيات
والدة الزميل الصحفي أحمد الشوابكة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-12-2024غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة اللهوفيات الاثنين 23-12-2024وفيات الأحد 22-12-2024