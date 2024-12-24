الفيصلي والحسين وجها لوجه في نصف نهائي كأس الأردن

وطنا اليوم:نجح فريق الفيصلي اليوم الثلاثاء بخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بعد تغلبه على فريق مغير السرحان بنتيجة 3-1، وذلك في ختام منافسات دور الـ8 في بطولة كأس الأردن.

وسجل للفيصلي كل من احمد العرسان د 6 ومنذر أبو عمارة د18 وبكر كلبونة د 86، فيما سجل لمغير السرحان مجاهد الزواهرة د 45.

وبهذه النتيجة، يلتقي الفيصلي بالحسين في نصف نهائي البطولة، بينما سيحل الوحدات ضيفا ثقيلا على الأهلي