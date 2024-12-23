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غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة الله

منذ 22 ثانية
غسان التلهوني (أبو زيد) في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى غسان بهجت التلهوني (أبو زيد)، اليوم الأثنين تشرين الثاني ٢٠٢٤.

تفاصيل العزاء:

سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء ٢٤-١٢-٢٠٢٤ من مسجد مقبرة أم الحيران إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة في مقبرة أم الحيران.

تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن في ديوان آل النبر (جمعية آل النبر التعاونية) الواقعة بالقرب من ميدان الثورة العربية الكبرى (تقاطع النهضة) من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء ولمدة ثلاثة أيام.

 

رابط موقع العزاء : https://maps.app.goo.gl/3wpJh1oKJ7faD1og7?g_st=ic


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