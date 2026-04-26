بايعاز من وزير الداخلية.. محافظ جرش يتفقد مقبرة برما الجديدة ويوجه بإجراءات فورية بعد أعمال التخريب

وطنا اليوم:بإيعاز من وزير الداخلية، قام محافظ جرش الدكتور مالك خريسات صباح اليوم بزيارة مقبرة برما الجديدة، يرافقه نائب مدير شرطة محافظة جرش والمعنيون، وذلك للوقوف على الأعمال التخريبية التي شهدتها المقبرة إثر قيام أحد المعتدين بالعبث بشواهد القبور وإلحاق الضرر بها، في سلوك مرفوض ومشين يتنافى مع القيم المجتمعية ويستدعي الوقوف بحزم أمامه.

وأكد المحافظ أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات منذ اللحظة الأولى من خلال الجهات المختصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية من قبل المختبر الجنائي لجمع الأدلة وتتبع الفاعل، والعمل على كشف ملابسات الحادثة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن هذا الفعل خارج عن عاداتنا وتقاليدنا، وهو مستنكر ومرفوض من الجميع، لما فيه من انتهاك لحرمة القبور التي يجب صونها والحفاظ عليها، مؤكدًا أن المجتمع الأردني يقف صفًا واحدًا في رفض مثل هذه التصرفات الدخيلة.

وبيّن أنه تم اتخاذ إجراءات فورية، تمثلت بتعيين حارس للمقبرة، والعمل على إعادة الشواهد المتضررة إلى ما كانت عليه وبأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الموقع لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وشدد المحافظ على أن الجهات المعنية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق من قام بهذا الفعل، وأنه سيتم ملاحقته وتقديمه للعدالة وفق الأصول. وقد طال الاعتداء 24 شاهدا حجريا على القبور داخل المقبرة .