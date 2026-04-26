بايعاز من وزير الداخلية.. محافظ جرش يتفقد مقبرة برما الجديدة ويوجه بإجراءات فورية بعد أعمال التخريب

26 أبريل 2026
بايعاز من وزير الداخلية.. محافظ جرش يتفقد مقبرة برما الجديدة ويوجه بإجراءات فورية بعد أعمال التخريب

وطنا اليوم:بإيعاز من وزير الداخلية، قام محافظ جرش الدكتور مالك خريسات صباح اليوم بزيارة مقبرة برما الجديدة، يرافقه نائب مدير شرطة محافظة جرش والمعنيون، وذلك للوقوف على الأعمال التخريبية التي شهدتها المقبرة إثر قيام أحد المعتدين بالعبث بشواهد القبور وإلحاق الضرر بها، في سلوك مرفوض ومشين يتنافى مع القيم المجتمعية ويستدعي الوقوف بحزم أمامه.
وأكد المحافظ أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات منذ اللحظة الأولى من خلال الجهات المختصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية من قبل المختبر الجنائي لجمع الأدلة وتتبع الفاعل، والعمل على كشف ملابسات الحادثة بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن هذا الفعل خارج عن عاداتنا وتقاليدنا، وهو مستنكر ومرفوض من الجميع، لما فيه من انتهاك لحرمة القبور التي يجب صونها والحفاظ عليها، مؤكدًا أن المجتمع الأردني يقف صفًا واحدًا في رفض مثل هذه التصرفات الدخيلة.
وبيّن أنه تم اتخاذ إجراءات فورية، تمثلت بتعيين حارس للمقبرة، والعمل على إعادة الشواهد المتضررة إلى ما كانت عليه وبأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الموقع لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وشدد المحافظ على أن الجهات المعنية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق من قام بهذا الفعل، وأنه سيتم ملاحقته وتقديمه للعدالة وفق الأصول. وقد طال الاعتداء 24 شاهدا حجريا على القبور داخل المقبرة .


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله