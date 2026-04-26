ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على طريق الأزرق

26 أبريل 2026
ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على طريق الأزرق

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير عن تنفيذ رقابة مرورية مكثفة على مدار الساعة بهدف تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على حياة مستخدمي الطرق.
وأوضحت أنه تم ضبط سائق على طريق الزرقاء–الأزرق تجاوز السرعة المقررة من 100 كم/س وصولًا إلى 204 كم/س، حيث تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
كما دعت إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام السائقين إلى ضرورة إجراء الفحص الفني للمركبات قبل الانطلاق، في ظل التعامل شبه اليومي مع مركبات معطلة تتسبب بإعاقة الحركة المرورية.
وشددت على أهمية عدم دخول الأنفاق عند الاشتباه بوجود أعطال في المركبة، تفاديًا لوقوع حوادث أو إرباك مروري داخلها.


