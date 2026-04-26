مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد

وطنا اليوم:قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن منفذ إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض كان يحمل سلاح صيد، مؤكدا أن المكتب يتولى قيادة التحقيقات في الحادث.

وأضاف أن فرق الأدلة الجنائية انتشرت في موقع الواقعة، حيث يجري فحص سلاح المشتبه به وفوارغ الرصاص التي عُثر عليها في مكان محاولة الاقتحام.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، المشتبه بإطلاقه النار خلال الحفل الإعلامي الذي كان يحضره بواشنطن بأنه كان “قاتلا محتملا”، مشيرا إلى حيازته “العديد من الاسلحة”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الرجل اقتحم نقطة تفتيش أمنية، مضيفا “أصيب أحد الضباط بالرصاص لكن من الواضح أنه نجا بفضل ارتدائه لسترة جيدة جدا واقية من الرصاص”.

وتابع “نظرنا في كافة الظروف التي حدثت الليلة، وسأقول، كما تعلمون، إنه ليس مبنى آمنا بشكل خاص”.