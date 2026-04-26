بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عميد تكنولوجيا المعلومات في فيلادلفيا يشارك في مناقشات نيابية حول مواءمة التخصصات مع سوق العمل الرقمي

26 أبريل 2026
عميد تكنولوجيا المعلومات في فيلادلفيا يشارك في مناقشات نيابية حول مواءمة التخصصات مع سوق العمل الرقمي

وطنا اليوم:شارك عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيلادلفيا، الأستاذ الدكتور خلدون بطيحة، في الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية برئاسة النائب مؤيد العلاونة، مع عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية والخاصة، لبحث واقع تخصصات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل.
حيث تم عرض ومناقشة البرامج الأكاديمية القائمة والتحديات التي يواجهها القطاع، إضافة إلى بحث آليات تطويره بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع
وأكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته أهمية تحديث البرامج الأكاديمية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات بما يواكب التحول الرقمي المتسارع، وضرورة تعزيز الجانب التطبيقي والمهاري في الخطط الدراسية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون الكفايات التقنية المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب توسيع آفاق التعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وريادة الأعمال
واستعرض المشاركون من عمداء الكليات واقع تخصصات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات، والتحديات التي تعترض تطويرها، مؤكدين ضرورة ترسيخ شراكات فاعلة ومستدامة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص، بما ينعكس على رفع جودة المخرجات الأكاديمية، وتعزيز جاهزية الخريجين للاندماج بكفاءة في سوق العمل
يُشار إلى أن جامعة فيلادلفيا تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير برامجها الأكاديمية في مختلف التخصصات، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، وتسعى إلى تعزيز حضورها في المحافل الوطنية والدولية ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
