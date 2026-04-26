بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

إنجاز جديد لجامعة فيلادلفيا في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:حققت جامعة فيلادلفيا إنجازًا رياضيًا نوعيًا، وذلك بحصد ميداليتين ملونتين (ذهبية وفضية) في منافسات البطولة المفتوحة لألعاب القوى على مستوى المملكة، والتي أقيمت مؤخراً على ملاعب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة إربد، بمشاركة 200 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الأندية والقطاعات الرياضية الوطنية.
وتمكن الطالب إلياس محمد محمود صالح العجوري من كلية الأعمال تخصص التكنولوجيا المالية، (لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى) بحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في فعالية الوثب العالي، محققاً ارتفاعاً بلغ 2.05 متر بجدارة واستحقاق.
وأضاف العجوري إنجازاً ثانياً لجامعته بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 110 أمتار حواجز، بعد منافسة محتدمة شهدتها مجريات السباق المثير.
ويجسد هذا التألق الدعم المستمر الذي توليه إدارة جامعة فيلادلفيا للأنشطة اللامنهجية، وحرصها على توفير بيئة خصبة تمكن الطلبة من صقل مهاراتهم البدنية إلى جانب تفوقهم المعرفي، مما يضع الجامعة في طليعة المؤسسات التعليمية الداعمة للحركة الرياضية والشبابية في الأردن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
