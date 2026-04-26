الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر الطرود البريدية

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:قال الناطق باسم دائرة الجمارك الأردنية إنّ الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية تمكنت من ضبط وإتلاف عدد كبير من أعمال الشعوذة التي وردت ضمن طرود بريدية مختلفة وذلك خلال الستة أشهر الماضية.
وأضاف الناطق باسم دائرة الجمارك أن هذه المضبوطات غالباً ما يتم إخفاؤها داخل طرود تحتوي على ملابس أو ألعاب أطفال أو إكسسوارات حيث تُدرج بطرق تمويهية داخل الشحنات.
وأوضح أن الكوادر الجمركية تشتبه ببعض الطرود بناءً على مؤشرات محددة ليصار إلى إخضاعها لتفتيش دقيق ما أسفر عن العثور على هذه المواد داخل عدد من الطرود المشتبه بها.
وبيّن أنه تم التحفّظ على المضبوطات وحجزها أصولياً حيث شُكّلت لجنة مختصة لإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة وذلك بعد الاستئناس برأي دائرة الإفتاء العام.
وأهابت الجمارك الأردنية بالمواطنين ومتلقي خدماتها ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وعدم طلب أو استيراد أي مواد مخالفة للقانون أو الأعراف مؤكدة استمرارها في تشديد الرقابة على الطرود البريدية ضمن جهودها لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله