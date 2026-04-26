الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر الطرود البريدية

وطنا اليوم:قال الناطق باسم دائرة الجمارك الأردنية إنّ الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية تمكنت من ضبط وإتلاف عدد كبير من أعمال الشعوذة التي وردت ضمن طرود بريدية مختلفة وذلك خلال الستة أشهر الماضية.

وأضاف الناطق باسم دائرة الجمارك أن هذه المضبوطات غالباً ما يتم إخفاؤها داخل طرود تحتوي على ملابس أو ألعاب أطفال أو إكسسوارات حيث تُدرج بطرق تمويهية داخل الشحنات.

وأوضح أن الكوادر الجمركية تشتبه ببعض الطرود بناءً على مؤشرات محددة ليصار إلى إخضاعها لتفتيش دقيق ما أسفر عن العثور على هذه المواد داخل عدد من الطرود المشتبه بها.

وبيّن أنه تم التحفّظ على المضبوطات وحجزها أصولياً حيث شُكّلت لجنة مختصة لإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة وذلك بعد الاستئناس برأي دائرة الإفتاء العام.

وأهابت الجمارك الأردنية بالمواطنين ومتلقي خدماتها ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وعدم طلب أو استيراد أي مواد مخالفة للقانون أو الأعراف مؤكدة استمرارها في تشديد الرقابة على الطرود البريدية ضمن جهودها لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.