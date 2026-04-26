توجيه تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات لقاتل اطفاله في الكرك

وطنا اليوم:قرر مدعي عام الجنايات الكبرى، اليوم الأحد، توقيف قاتل أبنائه الثلاثة في محافظة الكرك الليلة الماضية، لمدة 15 يوما قابلة لتجديد على ذمة القضية.

ووجه الادعاء العام للأب الثلاثيني تهمة القتل العمد مكررة 3 مرات.

وكان أقدم الأب على قتل أطفاله الثلاثة بينهم طفلين 5 و10 سنوات، وطفلة 7 سنوات، طعنا بسكين مطبخ داخل غرفة قيد الإنشاء في مزرعة.