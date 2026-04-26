نصف سكان الأردن سُجلوا خلال 20 عاما و75% يتركزون في 3 محافظات

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:كشف المجلس الأعلى للسكان أن أكثر من نصف سكان المملكة تم تسجيلهم خلال العشرين عامًا الماضية، في مؤشر على النمو السكاني المتسارع الذي شهدته البلاد.
وأوضح المجلس أن التركّز السكاني يتركز في ثلاث محافظات رئيسية هي العاصمة عمان وإربد والزرقاء، حيث يقيم فيها نحو ثلاثة أرباع السكان.
وأشار إلى ارتفاع معدلات الإنجاب لدى بعض فئات غير الأردنيين داخل المملكة، لاسيما اللاجئين السوريين، نتيجة ارتفاع معدلات الزواج المبكر والإنجاب لديهم مقارنة بالمواطنين الأردنيين.
وبيّن المجلس أن زيادة عدد السكان لا تعني بالضرورة ارتفاع المشكلات الاجتماعية، مؤكداً أن معدلات الطلاق لم تشهد ارتفاعاً خلال العقد الماضي رغم زيادة عدد الأسر، ما يعكس استقراراً نسبياً في البنية الأسرية.


