للعام الرابع على التوالي البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة “أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الأردن 2026”

وطنا اليوم:حصد البنك الأردني الكويتي جائزة “أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية في الأردن لعام 2026″، من قبل مجلة “Global Banking & Finance Review” العالمية، وذلك للعام الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز دوره تجاه المجتمع المحلي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا التكريم المتواصل تأكيداً على نهج البنك نحو إحداث أثر حقيقي ومستدام في المجتمع، من خلال استراتيجية متكاملة توازن بين الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية، وتضع خدمة المجتمع في صميم أولوياتها.

وقد منحت هذه الجائزة للبنك تقديراً لمبادراته المجتمعية المؤثرة، وعلى رأسها مبادرة “سفير الخير” التي أطلقها البنك مؤخراً بهدف مأسسة ثقافة العمل التطوعي بين موظفيه وموظفي الشركات التابعة، وتشجيعهم على الانخراط الفاعل في خدمة المجتمع، بما يعزز روح الفريق الواحد ويسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بروح من التكافل والمسؤولية.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، أن حصولنا على هذه الجائزة للعام الرابع على التوالي يعكس عمق الثقافة المؤسسية التي يتبناها البنك، والتي تضع المجتمع في قلب استراتيجيته، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرات تطوعية ريادية مثل “سفير الخير” يجسد إيمان البنك بأهمية تمكين كوادره البشرية لتكون شريكاً فاعلاً في إحداث أثر إيجابي ومستدام.

وأضاف البطيخي أن البنك سيواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة المؤسسية، بما يعزز أثره المجتمعي ويسهم في دعم مسيرة التنمية في الأردن، انطلاقاً من قناعته بأن الدور الحقيقي للمؤسسات المالية لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

من جانبه، أشار فارون ساش، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير لمجلة Global Banking & Finance Review، إلى أن فوز البنك الأردني الكويتي بهذه الجائزة للعام الرابع على التوالي يعكس نموذجاً مصرفياً يوازن بين الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن البنك نجح في ترسيخ معايير متقدمة للمسؤولية المجتمعية في الأردن من خلال مبادرات مؤثرة تركز على التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأضاف ساش أن هذه الجهود النوعية تعكس رؤية مؤسسية تدرك أن الدور الحقيقي للمؤسسات المالية يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليشمل الإسهام في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بما يعزز مكانته كمستحق لجائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الأردن لعام 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأردني الكويتي يمضي قدماً في تعزيز دوره التنموي من خلال توسيع نطاق مبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بما يعكس التزامه الراسخ بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وترسيخ نموذج مصرفي يجمع بين الكفاءة المالية وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.