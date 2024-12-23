ركلات الترجيح تحمل الحسين إربد لنصف نهائي كأس الأردن

وطنا اليوم:تأهل فريق الحسين اربد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوزه على فريق السلط بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جرت اليوم الاثنين على ملعب الحسين في السلط، في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.

وسبق للأهلي أن تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الرمثا، ليلحق به الحسين اربد اليوم، بانتظار تحديد هوية الفريقين الآخرين المتأهلين، حيث يلتقي الوحدات مع السرحان، والفيصلي مع مغير السرحان.