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نتالي حميدي تُبدع وتحصد فضية الدوري السعودي للتايكواندو

منذ 46 ثانية
نتالي حميدي تُبدع وتحصد فضية الدوري السعودي للتايكواندو

وطنا اليوم_واصلت اللاعبة الأردنية نتالي حميدي، المحترفة في صفوف نادي نيوم السعودي، تألقها في رياضة التايكوندو بحصدها الميدالية الفضية في بطولة الدوري السعودي لفئة تحت وزن 67 كغ.

وشهدت البطولة منافسات شديدة، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبات العالميات، من بينهن الأوزبكية فيرزوا والصربية ألكساندرا، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس الأخيرة، بالإضافة إلى أسماء بارزة أخرى من مختلف الدول.

وخاضت حميدي مواجهة حاسمة أمام ألكساندرا في النهائي، حيث قدّمت أداءً مميزًا وشجاعًا. ورغم خسارتها في الثواني الأخيرة بشوطين مقابل شوط واحد بفارق الأفضلية، أثبتت حميدي قدرتها على منافسة أفضل اللاعبات في العالم، مما نال استحسان وإشادة الحضور.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا، التي تُعتبر أول أردنية تخوض تجربة الاحتراف في الخارج عبر انضمامها إلى نادي نيوم السعودي. وتُلقب حميدي بـ”الفتاة الذهبية”، نظرًا لما حققته من إنجازات استثنائية، حيث توّجت بالعديد من الميداليات الذهبية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى حصولها على فضية بطولة آسيا وتأهلها لدورة الألعاب الأولمبية للناشئين.

حميدي، العائدة حديثًا من الإصابة، أثبتت قدرتها على المنافسة في أقوى البطولات، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات التايكوندو في العالم العربي.


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