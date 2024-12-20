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وفاة طفل غرقا بمسبح منزل ذويه في مادبا

منذ 33 ثانية
وفاة طفل غرقا بمسبح منزل ذويه في مادبا

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، غرقا بعد سقوطه بمسبح منزل ذويه بمنطقة المأمونية الشرقية في محافظة مادبا، بحسب الطبيب المناوب بمستشفى النديم الحكومي.
وأفاد الطبيب المناوب بأنه وبسبب وصول كمية من المياه وامتلاء الرئتين وإصابتة باختناق مما أدى الى الوفاة.
وباشرت الأجهزة الامنية المختصة التحقيقات لمعرفة الأسباب


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