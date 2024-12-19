الوحدات : لجنة تحقيق بالعبث باللوحات في مقر النادي

وطنا اليوم:اعلن نادي الوحدات ، الخميس ، تشكيل لجنة للتحقيق في مسألة بالعبث باللوحات المتواجدة في مقر النادي بمخيم الوحدات.

وقال مدير النادي اكرم شلباية أن بعض اللوحات تم العبث بها قبل ثلاثة أشهر سابقة وليس خلال الأيام الماضية، وتم وضع مجلس الإدارة السابق بالصورة.

وتابع شلباية: “رصدنا عبثا في بعض الصور في مقر المركز الإعلامي مؤخرا، حيث سيصار إلى تشكيل لجنة مختصة للوقوف على ما حدث والوصول إلى كل شخص سولت له نفسه الاعتداء على ممتلكات النادي”.

وختم شلباية حديثه بالتأكيد على أن أبواب النادي مفتوحة للجميع في أي وقت كان كما متعارفا عليه.