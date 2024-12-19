المنتخب الوطني لكرة القدم يحتل المركز 64 عالميا

وطنا اليوم:احتل المنتخب الوطني لكرة القدم، المركز 64 على لائحة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء اليوم الخميس.

وحافظ المنتخب الوطني على المركز 64 عالميا برصيد 1375.91 نقطة، والعاشر آسيويا، والتاسع على الصعيد العربي.

وكان المنتخب الوطني، خاض مباراتين في التوقف الدولي، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتعادل مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله، ومع العراق بدون أهداف.

وكان المنتخب الوطني احتل المركز 64 في التصنيف الماضي.