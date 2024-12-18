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الأردن يستضيف بطولة آسيا للناشئات بالكرة الطائرة

18 ديسمبر 2024
الأردن يستضيف بطولة آسيا للناشئات بالكرة الطائرة

وطنا اليوم:منح الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، شرف تنظيم بطولة آسيا للناشئات إلى الاتحاد الأردني التي تقام من 20 ولغاية 27 تموز المقبل.
وحظي الملف الذي تقدم به الاتحاد الأردني بموافقة وترحيب الاتحاد الآسيوي، وبين جاهزية الأردن لاستضافة هذا الحدث الكبير، وقدرته على إخراج لقاءات البطولة بالصورة الطيبة والإيجابية.
وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، جهاد قطيشات في تصريحات إعلامية “بناء على توجيهات سمو الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد، تقدم الاتحاد الأردني بطلب استضافة هذه البطولة للعديد من الأسباب، من بينها الانفتاح الكامل في وجود المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية والآسيوية والعربية وغرب آسيا، وتأتي جميعها ضمن برامج الاتحاد لتطوير اللعبة، وخصوصا الاعتماد على منتخبات الفئات العمرية، باعتبارها القاعدة الرئيسية لعملية البناء والتطوير”.
وأكد قطيشات أن استضافة هذا الحدث يتطلب البدء من الآن في الإعداد والتحضير سواء كان على مستوى التنظيم وتجهيز الملاعب التي ستستقبل المباريات والتدريبات.
وأشار إلى الحاجة إلى صالتين لغايات المباريات، وأربع صالات لغايات تدريبات المنتخبات الوطنية والتي تم اعتمادها ضمن الملف الرسمي المقدم إلى الاتحاد الآسيوي.
وكانت لجنة من الاتحاد الاتحاد الآسيوي زارت الأردن أخيرا، واطلعت على المرافق والصالات والفنادق التي ستسقبل فعاليات البطولة، حيث أبدت ارتياحها الكامل لجاهزية الاتحاد الأردني في استضافة وتنظيم البطولة التي تعتبر أبرز حدث بالكرة الطائرة يقام في الأردن.


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