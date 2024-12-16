جوارديولا يعترف: الأمور تزداد سوءًا.. ولا أجد الحل

وطنا اليوم:أبدى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استياءه الكبير بعد الخسارة الجديدة التي تلقاها فريقه أمام مانشستر يونايتد (2-1) في قمة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء، الذي أقيم على ملعب الاتحاد، تقدم السيتي بهدف حتى الدقيقة 88، قبل أن يقلب يونايتد الطاولة بهدفين متتاليين سجلهما برونو فيرنانديز من ركلة جزاء وأماد ديالو.

معاناة غير مسبوقة

تعد هذه الهزيمة هي الثامنة للسيتي هذا الموسم، في سلسلة كئيبة شهدت فوزًا وحيدًا في آخر 11 مباراة بمختلف البطولات، مما يضع فريق جوارديولا في أزمة غير مألوفة خلال فترة قيادته.

تصريحات جوارديولا

في حديثه لشبكة “سكاي سبورتس” بعد المباراة، قال جوارديولا:

“هذا العام، للأسف، تتكرر الأخطاء. نهدر الكثير من الفرص ولا نكون حاسمين. لم نكن لطفاء في طريقة لعبنا”.

وأضاف:

“الأمور كانت تسير بسلاسة في المواسم الماضية، لكننا الآن نعاني. بذلنا قصارى جهدنا اليوم، وكادت المباراة تكون منتهية لصالحنا، لكننا لم نحافظ على النتيجة”.

الأسباب والمشكلات

جوارديولا رفض إلقاء اللوم على لاعبيه بشكل فردي، موضحًا أن المشكلة جماعية:

“لا أستطيع لوم لاعب بعينه. الأمر ليس بهذه البساطة. نحن لسنا في أفضل حالاتنا، ونعاني على عدة مستويات”.

وأشار إلى أن الفريق لم يلعب بأفضل مستوياته، قائلًا:

“في السابق، خسرنا عددًا محدودًا جدًا من المباريات في موسم أو موسمين، أما الآن فقد خسرنا 8 مباريات بالفعل. علينا أن ندافع بشكل أفضل”.

واختتم جوارديولا تصريحاته باعتراف صريح:

“هذه ليست أصعب خسارة خلال سنواتي التسع كمدرب، لكن الوضع الحالي صعب للغاية. نحن بحاجة إلى نتائج إيجابية لإعادة بناء الثقة. للأسف، الأمور تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وعليّ إيجاد الحل، وحتى الآن لم أتمكن من ذلك”.

التحديات المقبلة

مع استمرار تراجع النتائج، يجد السيتي نفسه في موقف معقد محليًا وقاريًا، مما يضع جوارديولا أمام اختبار صعب لإعادة فريقه إلى المسار الصحيح قبل فوات الأوان.