فلاهوفيتش يشتبك مع جماهير يوفنتوس بعد تعادل مخيب أمام فينيزيا

وطنا اليوم:رد فعل فلاهوفيتش لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أدار ظهره للجماهير ورفع إبهامه في إشارة ساخرة

شهدت مباراة يوفنتوس وضيفه فينيزيا في الجولة 16 من الدوري الإيطالي توترًا ملحوظًا عقب نهايتها، إذ انتهت المواجهة بالتعادل 2-2 على ملعب أليانز ستاديوم، مما أدى إلى استياء كبير بين جماهير الفريق.

تعادل محبط وسلسلة مخيبة

يوفنتوس أنقذ نقطة بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة أمام فينيزيا، ليحقق التعادل الرابع على التوالي في الدوري. هذا الأداء المتراجع أثار غضب الجماهير التي كانت تنتظر تحسن النتائج في ظل المنافسة الشرسة في الكالتشيو.

التوتر بين فلاهوفيتش والجماهير

بحسب قناة “سكاي سبورت إيطاليا”، توجه لاعبو يوفنتوس بعد المباراة لتحية الجماهير، كما هو المعتاد في ملعبهم. إلا أن اللاعبين قوبلوا بهتافات غاضبة وانتقادات شديدة بسبب الأداء المخيب.

المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، الذي لم يظهر بمستواه المعهود مؤخرًا، طلب من الجماهير التوقف عن الإهانات، إلا أن الهتافات استمرت رغم مغادرة اللاعبين المنطقة القريبة من المدرجات.

رد فعل فلاهوفيتش لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أدار ظهره للجماهير ورفع إبهامه في إشارة ساخرة، ما زاد من حدة التوتر بينه وبين مشجعي الفريق.

رسائل الجماهير

الهتافات لم تقتصر على الانتقاد فقط، بل تضمنت مطالبات بضرورة إظهار الشجاعة والروح القتالية في المباريات القادمة. الجماهير عبّرت عن غضبها بسبب تعثر الفريق في مباريات كان من المفترض الفوز بها للحفاظ على فرص المنافسة على اللقب.

الوضع في يوفنتوس

تعادل يوفنتوس المتكرر يُسلط الضوء على تراجع مستواه مؤخرًا، وسط تساؤلات حول قدرة المدرب واللاعبين على استعادة الزخم المطلوب للتنافس على البطولات. تصريحات فلاهوفيتش وردود فعله قد تزيد من تعقيد العلاقة بين اللاعبين والجماهير، ما يتطلب تدخلًا إداريًا لاحتواء الأزمة.

الفريق بحاجة إلى نتائج إيجابية في المباريات المقبلة لإعادة بناء الثقة بين اللاعبين والجماهير، خاصة وأن الدوري الإيطالي لا يحتمل فقدان مزيد من النقاط في هذه المرحلة الحاسمة.