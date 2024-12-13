أنشيلوتي يعلق على جاهزية مبابي ويستعد لكأس القارات في قطر

وطنا اليوم:أكد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لن يشارك في مباراة الغد أمام رايو فاييكانو بسبب إصابة عضلية، لكنه سيُسافر مع الفريق إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، أن إصابة مبابي ليست خطيرة لكنها تستدعي الحذر. وأضاف:

“كيليان لن يكون ضمن قائمة مباراة الغد، لكننا سنقيّم حالته في قطر قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته في البطولة. لن نجازف به إلا إذا كان جاهزًا بنسبة 100%”.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مباراة أتالانتا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، ما دفع أنشيلوتي لاستبداله بعد مرور 30 دقيقة فقط من اللقاء.

عودة كامافينجا

في المقابل، أعلن أنشيلوتي عن جاهزية لاعب الوسط إدواردو كامافينجا، مشيرًا إلى تعافيه التام من الإصابة واستعداده للمشاركة أمام رايو فاييكانومواجهة رايو فاييكانو ووصف المدرب الإيطالي مواجهة رايو فاييكانو بأنها دائمًا ما تكون صعبة، نظرًا لأسلوب لعب الفريق المنافس الذي يعتمد على الضغط والشراسة، وأكد:”نحن واثقون في قدراتنا وسنخوض اللقاء بحماس كبير، خاصة بعد فوزنا المهم على أتالانتا في بيرجامو، وهو ما يعزز معنوياتنا”.

بعد مواجهة رايو فاييكانو، سيتوجه ريال مدريد إلى قطر للمشاركة في نهائي كأس القارات للأندية يوم الأربعاء المقبل، والذي سيُقام على ملعب لوسيل، أحد أبرز الملاعب التي احتضنت مونديال 2022.

وسيواجه ريال مدريد الفائز من مباراة نصف النهائي بين الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي، التي ستُقام يوم السبت على ملعب 974 ، واختتم أنشيلوتي حديثه بالإشادة بالأداء الجماعي لفريقه في المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الانتصار على أتالانتا يعكس تحسنًا واضحًا في الالتزام الدفاعي والعمل الجماعي، وهو ما يمنح الفريق الملكي الثقة في خوض المنافسات القادمة.