مباراة فيورنتينا وميلان تشهد حادثا مروعا أنهى اللقاء

وطنا اليوم:شهدت مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي، حادثا مروعا، بعد تعرض لاعب فيورنتينا الشاب، إدواردو بوفي. اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، حيث سقط فجأة على أرضية ملعب “أرتيميو فرانكي” في الدقيقة 16، في أثناء محاولته ربط حذائه، مما أثار ذعر الجماهير وزملائه داخل الملعب.

الحكم أوقف اللقاء على الفور، بينما تدخل الطاقم الطبي سريعا لإسعاف اللاعب، الذي نُقل على نقالة إلى المستشفى، وسط حالة من الصدمة والبكاء بين اللاعبين.

وقال نادي فيورنتينا في بيان له؛ إن بوفي تعرض لفقدان الوعي في الدقيقة 16 من المباراة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وأوضح البيان أن اللاعب وصل إلى قسم الطوارئ بحالة مستقرة من الناحية الديناميكية القلبية، وأن الفحوصات الأولية للقلب والجهاز العصبي، أظهرت عدم وجود أضرار حادة في الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز القلبي التنفسي.

وذكر البيان أن بوفي يخضع حاليّا للتخدير الطبي في وحدة العناية المركزة، مع التأكيد أنه سيتم إعادة تقييم حالته الصحية خلال الـ24 ساعة القادمة.

كما عبر النادي عن دعمه الكامل للاعب، مؤكدًا أن بوفي يخضع لأعلى مستويات الرعاية الطبية في هذه المرحلة الحساسة.

هذه الحادثة أعادت إلى الأذهان وفاة دافيدي أستوري، القائد السابق لفيورنتينا، الذي فارق الحياة في 2018 بسبب مشكلة مشابهة. الجماهير واللاعبون لم يتمكنوا من إخفاء تأثرهم، مما دفع الحكم إلى إنهاء المباراة بشكل رسمي، على أن تُستأنف لاحقا من الدقيقة التي توقفت عندها.