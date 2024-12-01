عملية جراحية لكتف النعيمات

وطنا اليوم_أعلن النادي العربي القطري غياب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات عن الفريق لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، عقب خضوعه إلى عملية جراحية ناجحة في منطقة الكتف.

ونشر النعيمات صورة له عبر خاصية الستوري في صفحته الشخصية على موقع سناب شات طمأن بها جماهيره ومحبيه عن صحته عقب خضوعه للعملية. وعلق النعيمات على الصورة: ” الحمدلله عملية ناجحة بالكتف والله يبعد عنكم كل شر”.

ويذكر أن النعيمات تعرض لاصابة في منطقة الرأس خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع فريق الاتفاق السعودي، بعد أن سدد أحد زملائه الكره باتجاه المرمى المنافس، لتصدم به ويسقط أرضا حيث شعر اللاعب بألم حاد في منطقة الكتف.