بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

عملية جراحية لكتف النعيمات

2 ديسمبر 2024
عملية جراحية لكتف النعيمات

وطنا اليوم_أعلن النادي العربي القطري غياب نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات عن الفريق لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، عقب خضوعه إلى عملية جراحية ناجحة في منطقة الكتف.

 

ونشر النعيمات صورة له عبر خاصية الستوري في صفحته الشخصية على موقع سناب شات طمأن بها جماهيره ومحبيه عن صحته عقب خضوعه للعملية. وعلق النعيمات على الصورة: ” الحمدلله عملية ناجحة بالكتف والله يبعد عنكم كل شر”.

ويذكر أن النعيمات تعرض لاصابة في منطقة الرأس خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع فريق الاتفاق السعودي، بعد أن سدد أحد زملائه الكره باتجاه المرمى المنافس، لتصدم به ويسقط أرضا حيث شعر اللاعب بألم حاد في منطقة الكتف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:24

شركة أمنية وبرنامج زمالة الصحافة للحوار يعلنان أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة البرنامج

13:59

سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل  بعيد الإتحاد الـ 53 واليوبيل الذهبي لتأسيس العلاقات مع الأردن

13:53

الناتو: الأردن شريك استراتيجي للحلف ودوره أساسي في الشرق الأوسط

13:49

شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية

13:44

المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة

13:34

شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

13:32

الهروط لحسان: ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها

12:34

أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

12:28

النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

12:11

53.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

12:06

بدء العمل بخدمة الموافقة على المركبات الكهربائية المستعملة إلكترونياً

12:01

الجنايات تحكم بالإعدام على قاتل والدته في الكرك

وفيات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيدوفيات الثلاثاء 3-12-2024وفيات الاثنين 2-12-2024وفيات الجمعة 29-11-2024نعيم الحنيفات “شقيق وزير الزراعة” في ذمة الله