صلاح يهدي ليفربول فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

وطنا اليوم:قلب ليفربول تأخره 1-2، إلى فوز صعب 3-2 على مضيفه ساوثهامبتون مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب نجم ليفربول محمد صلاح دور البطولة عندما سجل هدفي فريقه الثاني والثالث (65 و83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول (30)، بينما سجل هدفي ساوثهامبتون آدم أرمسترونج (42 من ركلة جزاء) وماتيوس فرنانديز (56).

وابتعد ليفربول بصدارة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما بقي رصيد ساوثهامبتون 4 نقاط في المركز الأخير.

جاءت أولى فرص اللقاء في الدقيقة الخامسة، عندما انطلق لاعب ساوثهامبتون ماتيوس فرنانديز من منتصف الملعب، قبل أن يطلق تسديدة أبعد الحارس كاوميهين كيليهير خطرها.

ورد ليفربول بعدها بدقيقة واحدة، عندما تلقى النجم المصري محمد صلاح، تمريرة من زميله المجري دومينيك سوبوسلاي في الناحية اليمنى، قبل أن يطلق تسديدة لم يجد الحارس أليكس ماكارثي صعوبة في إيقافها.

وجرب سوبوسلاي حظه بتسديدة بعيدة المدى استقرت في المدرجات بالدقيقة الخامسة عشر، وأرسل كودي جاكبو كرة من الجهة اليسرى، وصلت عند القائم البعيد إلى صلاح، الذي تابعها من زاوية صعبة لكن الحارس كان لكرته بالمرصاد في الدقيقة 21.

ومرة أخرى تألق ماكارثي في إبعاد تسديدة من الجهة اليسرى لجاكبو في الدقيقة 27، قبل أن يفتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 30، عندما ارتبك دفاع ساوثهامبتون في محاولة التخلص من ضغط ليفربول، فوصلت الكرة إلى سوبوسلاي الذي أطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، ارتدت من القائم واستقرت في المرمى.

وأنقذ الحارس كيليهير مرمى ليفربول من هدف محقق في الدقيقة 33، عندما وصلت الكرة إلى لاعب ساوثهامبتون فلين دوانز في منتصف منطقة الجزاء، ليستدير قبل التسديد، لكن الحارس الإيرلندي كان سيد الموقف.

واحتسب الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، ركلة جزاء لصالح ساوثهامبتون، بعد عرقلة ديبلينج من قبل أندي روبرتسون، ونقذ آدم أرمسترونج الركلة، ليصدها كيليهير قبل أن ترتد إليه ويتابعها في المرمى بالدقيقة 42.

وتبادل الفريقان السيطرة والتهديد في ربع الساعة الأول من الشوط الثاني، وانطلق ديبلينج بالكرة متخطيا أكثر من لاعب، قبل أن يوجّه تسديدة بعيدة المدى، علت مرمى ليفربول في الدقيقة 53.

وتقدم ساوثهامبتون بالنتيجة في الدقيقة 56، عبر هجمة مرتدة سريعة، وصلت من خلالها الكرة إلى ديبلينج الذي بدوره إلى فرنانديز، فسدد الأخير الكرة زاحفة في الشباك.

ودخل إلى تشكيلة ليفربول كل من أليكسيس ماك أليستر ولويس دياز عوضا عن كورتيس جونز وجاكبو، ووصلت الكرة إلى صلاح في الناحية اليمنى، فمررها على طبق ذهبي إلى دياز الذي فشل في متابعتها بالشباك من مسافة قصيرة في الدقيقة 62.

وكسر صلاح مصيدة تسلل ساوثهامبتون إثر تمريرة ذكية من ريان جرافينبرش، فوضع الكرة من لمسة واحدة في الشباك بعدما سبق الحارس إليها، محققا التعادل لفريقه في الدقيقة 65.

وكاد ليفربول يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 67، عندما ارتقى دياز ركلة ركنية، ليتابع الكرة برأسه، بيد أن الحارس ماكارثي طار لإنقاذها.

وضغط ليفربول بكل ما أوتي من قوة لإحراز هدف الفوز في ربع الساعة الأخيرة، وهو ما تحقق في الدقيقة 83، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد على الياباني سوجاوارا، فنفذ صلاح الركلة بنجاح.

وأوشك صلاح على إكمال الهاتريك في الدقيقة 88، لكن محاولته من مسافة قريبة ارتدت من إطار المرمى، لتمر الدقائق بلا جديد.