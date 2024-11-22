مدرب بوكا جونيورز: نتحدث عن ضم ميسي ودي ماريا

وطنا اليوم:اعترف فرناندو غاغو، مدرب بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن فريقه بدأ العمل لضم بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسماء التي ارتبط بها الفريق مثل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي وأنخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي.

وقال غاغو في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام يونيون: ارتباط فريقنا بالتعاقد مع ليوناردو جيل لاعب كولو كولو، كذبة لا أساس لها من الصحة، أنا أتفهم أن الكثير من الأسماء سيتم ربطها بنا.

وأضاف: نعم، لقد بدأت في الحديث عن الصفقات، هناك حديث مستمر عن تعزيزات محتملة، ولكن ليس لدي حتى قائمة جاهزة. نحن نتحدث عن الأسماء، يمكننا التحدث عن ميسي، وعن دي ماريا، ويمكننا التحدث عن أي شخص.

وزاد غاغو: نحن نتحدث باستمرار، لكن لم أقدم القائمة النهائية، عندما أفعل ذلك، يمكن أن يكون الأمر أكثر دقة قليلاً.

ولعب غاغو مع دي ماريا 38 مباراة بقميصي الأرجنتين وريال مدريد، بينما خاض 54 مباراة مع ميسي في المنتخب.

وعاد دي ماريا لصفوف فريقه السابق بنفيكا، بعد عام من انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، بينما انضم ميسي إلى إنتر ميامي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.