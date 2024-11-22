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الحكومة تسمح للأجانب بالشراء من السوق الحرة الداخلية خلال 14 يومًا

22 نوفمبر 2024
الحكومة تسمح للأجانب بالشراء من السوق الحرة الداخلية خلال 14 يومًا

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء على تعديل البند الرابع من قرار “وقف السماح للأجانب القادمين إلى المملكة بالشراء من السوق الحرة الداخلية”.
واعتبر مجلس الوزراء، في كتاب أن قرار التعديل يأتي “نظرا للأوضاع التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على أعداد السياح القادمين إلى المملكة”.
وأخطرت رئاسة الوزراء بأنه “يسمح للأجنبي خلال فترة 14 يوما من تاريخ الدخول على جواز السفر بالشراء من السوق الحرة الداخلي باستثناء الدخان”.


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