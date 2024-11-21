ولي العهد مهنئاً ببطولة الدرع: السلط سلطانة

وطنا اليوم:هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني نادي السلط بمناسبة تتويجه ببطولة الدرع للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر سموه عبر خاصية “ستوري” على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو من الاحتفالات التي شهدتها مدينة السلط بعد فوز النادي بلقب الدرع معلقا عليها: “السلط سلطانة.. مبارك الدرع والفرحة للأهل في السلط”.