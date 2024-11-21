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الأردن يستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية 2035

21 نوفمبر 2024
الأردن يستضيف دورة الألعاب الرياضية العربية 2035

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اليوم الخميس، عن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية، للنسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية عام 2035.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واجتماع المكتب التنفيذي الأربعين للاتحاد، والذي عقد اليوم، في العاصمة الأردنية “عمّان”، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية.


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