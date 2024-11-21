بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

ريال مدريد يكشف مصير إندريك خلال الانتقالات الشتوية

21 نوفمبر 2024
ريال مدريد يكشف مصير إندريك خلال الانتقالات الشتوية

وطنا اليوم:انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول رحيل النجم البرازيلي الشاب إندريك عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وربطت التقارير اسمه بأكثر من نادٍ، أبرزهم ساوثهامبتون الإنجليزي وروما الإيطالي.
وأشارت بعض التقارير إلى أن إندريك قد ينتقل إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في ظل قلة مشاركاته مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات فقط كبديل بإجمالي 122 دقيقة في جميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.
لكن الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو نفى عبر حسابه على منصة “إكس” صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن ريال مدريد لم يضع أي خطة لإعارة إندريك. وشدد رومانو على أن التقارير الصادرة من إنجلترا بشأن انتقال اللاعب إلى ساوثهامبتون غير دقيقة على الإطلاق.
ويبدو أن ريال مدريد لا يزال متمسكًا باستمرار إندريك في صفوفه، رغم ارتباط اسمه بعدة أندية أوروبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:19

الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

10:14

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

09:15

هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

08:11

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

07:27

عاجل…لبنان…إستشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين بغارة على البقاع

22:51

من هو المسؤول عن معاناة الشعب الفلسطيني؟

20:35

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

20:16

كم حصتك من أموال العالم مجتمعة لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي

20:05

الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

19:53

تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

19:41

أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا.. كيف سيغير ذلك الحرب؟

19:07

واتساب تضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

وفيات
وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض