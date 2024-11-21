ريال مدريد يكشف مصير إندريك خلال الانتقالات الشتوية

وطنا اليوم:انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول رحيل النجم البرازيلي الشاب إندريك عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وربطت التقارير اسمه بأكثر من نادٍ، أبرزهم ساوثهامبتون الإنجليزي وروما الإيطالي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن إندريك قد ينتقل إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في ظل قلة مشاركاته مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث لعب 10 مباريات فقط كبديل بإجمالي 122 دقيقة في جميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

لكن الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو نفى عبر حسابه على منصة “إكس” صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن ريال مدريد لم يضع أي خطة لإعارة إندريك. وشدد رومانو على أن التقارير الصادرة من إنجلترا بشأن انتقال اللاعب إلى ساوثهامبتون غير دقيقة على الإطلاق.

ويبدو أن ريال مدريد لا يزال متمسكًا باستمرار إندريك في صفوفه، رغم ارتباط اسمه بعدة أندية أوروبية.