بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

هتاف باسم القذافي في ملعب طرابلس.. مشهد يهز ليبيا ويثير الجدل

21 نوفمبر 2024
هتاف باسم القذافي في ملعب طرابلس.. مشهد يهز ليبيا ويثير الجدل

وطنا اليوم:اهتز مدرج ملعب طرابلس الدولي بهتافات الجمهور باسم الزعيم الراحل معمر القذافي في المباراة التي جمعت المنتخب الليبي بنظيره البنيني ردا على فشل فريقهم في التأهل لنهائيات كأس إفريقيا.
وفشل منتخب ليبيا في التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب عقب التعادل مع بنين سلبيا أمس الاثنين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وعقب نهاية المباراة هتفت جماهير ليبيا في ملعب طرابلس الدولي تحية للرئيس الراحل معمر القذافي.
وتداول مغردون فيديو ظهرت من خلاله الجماهير وهي تهتف وتقول “الله ومعمر وليبيا وبس”.
وأثار المشهد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل المستخدمين بين متساءل عن السبب الذي دفع الجمهور يهتف باسم معمر القذافي من قلب العاصمة طرابلس وآخرين أجمعوا على أنها ردّة فعل للتعبير عن الغضب والشعور بالإحباط من مستوى الفريق وفشله للمرة السابعة على التوالي في التأهل للمسابقة بعد أن كان يتقدم الفرق المشاركة خلال فترة حكم القذافي.
واحتل المنتخب الليبي بعد التعادل السلبي مع ضيفه منتخب بنين المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:19

الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

10:14

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

09:15

هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

08:11

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

07:27

عاجل…لبنان…إستشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين بغارة على البقاع

22:51

من هو المسؤول عن معاناة الشعب الفلسطيني؟

20:35

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

20:16

كم حصتك من أموال العالم مجتمعة لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي

20:05

الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

19:53

تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

19:41

أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا.. كيف سيغير ذلك الحرب؟

19:07

واتساب تضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

وفيات
وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض