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السلط يحقق لقب درع الاتحاد لأول مرة في تاريخه

21 نوفمبر 2024
السلط يحقق لقب درع الاتحاد لأول مرة في تاريخه

وطنا اليوم:توّج فريق السلط بلقب بطولة درع الاتحاد وذلك بعد فوزه على الوحدات.
وجاء حسم فريق السلط للقب درع الاتحاد للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على الوحدات بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل بالوقت الأصلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وكان فريق السلط حجز تأهله للمباراة النهائية بعد تفوقه على الحسين في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح 7-6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
في المقابل، وصل الوحدات إلى المشهد الختامي بعد تغلبه على الصريح بنتيجة 4-2 في مباراة نصف النهائي.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد والتي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ 12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، بحيث ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويخوض كل فريق خمس مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
في الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.


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