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كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي

19 نوفمبر 2024
كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى نجم ومهاجم نادي العقبة الرياضي في أواخر الثمانيات والتسعينات الاعب محمد وحيد الهدمي، بعدم مسيرة قدم خلالها الهدمي الكثير داخل المستطيل الأخضر.
وشيع العشرات أمس الأثنين جثمان اللاعب محمد الهدمي إلى مثواه الأخير، شاهدين له بحسن التعامل ودماثة الأخلاق والابتسامة التي لا تفارق محياه.


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