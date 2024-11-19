كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى نجم ومهاجم نادي العقبة الرياضي في أواخر الثمانيات والتسعينات الاعب محمد وحيد الهدمي، بعدم مسيرة قدم خلالها الهدمي الكثير داخل المستطيل الأخضر.

وشيع العشرات أمس الأثنين جثمان اللاعب محمد الهدمي إلى مثواه الأخير، شاهدين له بحسن التعامل ودماثة الأخلاق والابتسامة التي لا تفارق محياه.