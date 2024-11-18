أرادوا فسخ عقده .. كواليس جديدة في قصة نيمار والهلال

وطنا اليوم:كشف صحفي رياضي مقرب من نادي الهلال عن مفاجأة تتعلق بمصير النجم البرازيلي نيمار جونيور مع الفريق، وذلك في ظل الشائعات العالمية التي ربطت اللاعب بالعودة إلى ناديه الأسبق سانتوس خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد نيمار مع الهلال في صيف 2025، شهدت الساعات الماضية جدلًا كبيرًا بشأن مستقبله، إذ نفى وكيل ومحامي اللاعب صحة التقارير التي تحدثت عن رحيله قبل نهاية عقده. ومع ذلك، أكد إعلامي برازيلي أن عودة نيمار إلى بلاده قد تكون مسألة وقت.

وأوضح الصحفي، عبر أحد البرامج التلفزيونية، أن الهلال لم يتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار، سواءً من الشركة الربحية أو غير الربحية، مشيرًا إلى أن أي عرض يصل لبرنامج الاستقطاب ضمن فئة النجوم العالميين (فئة A) لم يتم إبلاغ النادي به.

وأضاف أن الهلال كان يفكر في إنهاء عقد نيمار بالتراضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، باتفاق بين الشركتين الربحية وغير الربحية. كما كشف عن خطة النادي الحالية التي تهدف للتعاقد مع لاعب من مواليد خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.