الأميرة آية عضواً في دولي الطائرة

وطنا اليوم:انتخبت الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني لكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، السبت الماضي، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي والمقام حالياً في مدينة بورتو البرتغالية.

وأصبحت الأميرة آية عضوا عن قارة آسيا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كأعلى منصب تتقلده شخصية أردنية.

وعبرت عن سعادتها بهذا المنصب، مؤكدة رغبتها في مواصلة العمل لتطوير رياضة كرة الطائرة على المستويات المحلية والقارية والعالمية