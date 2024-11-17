نفاد تذاكر الجماهير الأردنية في مباراة الكويت

وطنا اليوم _أعلن السفير الأردني في دولة الكويت سنان المجالي، نفاد جميع التذاكر المخصصة للجمهور الأردني خلال مباراة النشامى، ومنتخب الكويت بعد ساعة و نصف من طرحها.

وقال المجالي، إنه فخور ببنات و ابناء الجالية الأردنية في الكويت و بفزعتهم للنشامى وتلبيتهم النداء للوقوف خلف المنتخب الوطني ودعمه و مؤازرته في المباراة التي ستجمع المنتخبين الشقيقين يوم الثلاثاء في ستاد جابر الأحمد الدولي.

وخصص للجماهير الأردنية 5 آلاف تذكرة لحضور المباراة، حيث أكد المجالي سابقًا، أنّ السلطات الكويتية تعهدت بتسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات أمام المنتخب الوطني منذ مغادرته أرض العراق.