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نفاد تذاكر الجماهير الأردنية في مباراة الكويت

18 نوفمبر 2024
نفاد تذاكر الجماهير الأردنية في مباراة الكويت

وطنا اليوم _أعلن السفير الأردني في دولة الكويت سنان المجالي، نفاد جميع التذاكر المخصصة للجمهور الأردني خلال مباراة النشامى، ومنتخب الكويت بعد ساعة و نصف من طرحها.

 

وقال المجالي، إنه فخور ببنات و ابناء الجالية الأردنية في الكويت و بفزعتهم للنشامى وتلبيتهم النداء للوقوف خلف المنتخب الوطني ودعمه و مؤازرته في المباراة التي ستجمع المنتخبين الشقيقين يوم الثلاثاء في ستاد جابر الأحمد الدولي.

 

وخصص للجماهير الأردنية 5 آلاف تذكرة لحضور المباراة، حيث أكد المجالي سابقًا، أنّ السلطات الكويتية تعهدت بتسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات أمام المنتخب الوطني منذ مغادرته أرض العراق.


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