ديشامب: مبابي يعاني من فترة صعبة ولكن قيمته تبقى استثنائية

وطنا اليوم:يثير غياب مبابي عن صفوف منتخب فرنسا للشهر الثاني على التوالي العديد من التساؤلات

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن نجم الفريق كيليان مبابي، يمر بفترة صعبة على المستوى النفسي خلال العام الجاري، ما انعكس على أدائه في بعض المناسبات.

وقال ديشامب في تصريحات لبرنامج تلفزيوني: لا أعلم إذا كان مبابي يعاني من الاكتئاب، لكن الحالة الذهنية تؤثر على أداء أي لاعب. كيليان شخص شجاع يواجه فترة صعبة وحالة مزاجية غير جيدة، لكن ذلك لا يقلل من الإنجازات التي حققها حتى لو كان أقل كفاءة في عام 2024.”

وتابع المدير الفني الفرنسي حديثه عن قراره باستخدام مبابي في مركز رأس الحربة:ربما يعتبر البعض أنني مجنون لوضعي كيليان في هذا المركز، لكن مدربيه في آخر ناديين أيضًا اعتمدوا عليه كرأس حربة، وأنا فخور بما قمت به.”

الغياب عن المنتخب

يثير غياب مبابي، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، عن صفوف منتخب فرنسا للشهر الثاني على التوالي العديد من التساؤلات، خاصة أنه جاهز فنيًا وبدنيًا للمشاركة في المباريات. وتسبب هذا الغياب في ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الفرنسية، وسط تكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

ورغم الأوقات العصيبة التي يمر بها نجم ريال مدريد وقائد منتخب الديوك، يبقى مبابي لاعبًا استثنائيًا بفضل موهبته الكبيرة وإنجازاته التي صنعت منه أحد أفضل لاعبي العالم.