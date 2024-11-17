غلبه يوتيوبر.. أول تعليق من مايك تايسون على النزال الشهير

وطنا اليوم:أصيب الملايين أمس بخيبة أمل بعدما تسمروا على الشاشات لمشاهدة النزال الأهم في تاريخ الملاكمة بين الأسطورة مايك تايسون واليوتيوبر الشهير والملاكم جيك بول، الذي انتهى بخسارة البطل السابق للوزن الثقيل تايسون.

في حين أكد بطل الملاكمة البالغ من العمر 58 عاماً في أول تعليق له على حسابه في “إكس”، اليوم الأحد، أنه لم يندم أبدا على المشاركة في هذه الملاكمة.

كما اعتبر أنه لم يخسر على الإطلاق قائلا: “ما حصل مشابه للعديد من المرات التي تخسر فيها لكنك في الحقيقة تكون قد فزت.. أنا ممتن على الليلة الماضية”. وأضاف كاتباً: “لم أندم أبدا على الدخول إلى الحلبة للمرة الأخيرة”.

إلى ذلك، أوضح تايسون أنه كاد يموت في يونيو الماضي، بعدما أجرى 8 عمليات نقل دم. وقال: “لقد فقدت نصف دمي و25 رطلاً من وزني في المستشفى، واضطررت إلى القتال من أجل استعادة صحتي والتمكن من القتال، لذلك أعتبر نفسي فائزا”.

هذا واعتبر أن وقوفه ثابتا على الحلبة ليكمل 8 جولات من القتال ضد ملاكم موهوب في نصف عمره، على مرأى أولاده، وأمام ملعب دالاس كاوبوي المكتظ بالمشاهدين، تجربة رائعة، لا يمكن لأحد أن يطلب أكثر.

60 مليوناً

أتى هذا التعليق فيما أعلنت شركة نتفليكس ببيان اليوم، أن 60 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم تابعت مباراة الملاكمة التي طال انتظارها بين بول ابن الـ 27 عاما، المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي وتايسون، مضيفة أن الحدث بلغ ذروته عند 65 مليون بث.

وكانت المباراة التي أقيمت، أمس السبت، أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب (أيه.تي.أند.تي) في أرلينجتون، وأدت إلى فوز بول بإجماع لجنة الحكام، بثت مباشرة على منصة “نتفليكس”.

فيما حدثت بعض الانقطاعات أثناء البث المباشر، حيث أبلغ أكثر من 90 ألف مستخدم عن مشاكل في نتفليكس بذروتها، وفقا لموقع “داون ديتكتور” لتتبع الأعطال.

لكن المنصة عاودت البث بعد الانقطاع الذي استمر حوالي 6 ساعات في الولايات المتحدة