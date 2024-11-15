الأمير فيصل يتفقد مقر رالي باها الأردن ويطلع على ترتيبات اللجنة المنظمة

وطنا اليوم:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، مقر رالي باها الأردن.

كما اطلع سموه على الترتيبات الإدارية والفنية التي اتخذتها اللجنة المنظمة لهذا الحدث، معرباً عن ارتياحه التام لما شاهده من جاهزية عالية.

وأكد سمو الأمير على أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة الأردن كوجهة رياضية مميزة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة واللجان العاملة الأخرى في تنظيم البطولة كما يليق بسمعة الأردن في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.