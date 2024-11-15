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ولي العهد ينشر صورة جديدة للأميرة إيمان ويعلق: النشمية الصغيرة قبل المباراة

15 نوفمبر 2024
ولي العهد ينشر صورة جديدة للأميرة إيمان ويعلق: النشمية الصغيرة قبل المباراة

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، صورة جديدة جمعته بابنته الأميرة إيمان، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”.
وأرفق ولي العهد الصورة بتعليق جاء فيه “النشمية الصغيرة قبل المباراة”، قاصدا لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت مساء امس الخميس.


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