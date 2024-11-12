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5000 تذكرة للجمهور الأردني لحضور مباراة منتخبنا مع العراق في البصرة

3 ساعات ago
5000 تذكرة للجمهور الأردني لحضور مباراة منتخبنا مع العراق في البصرة
  • وطنا اليوم_كشف السفير الأردني في العراق، ماهر سالم الطراونة، عن تخصيص 5000 تذكرة للجماهير الأردنية لحضور مباراة منتخبي الأردن والعراق الخميس المقبل، في البصرة.

 

وقال الطراونة، في تصريح نشرته السفارة الأردنية في العراق: إنه “جرى الاتفاق على تخصيص 5000 تذكرة، للجمهور الأردني لحضور مباراة منتخبنا الوطني، مع شقيقه العراقي، والمقررة الخميس المقبل”.

 

وأوضح أن شراء تذاكر الحضور ستكون من خلال الشركات السياحية بداخل المملكة، وستوفر الوسائل الفندقية والمواصلات لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباراة المنتخب، ويمكن شراء تذاكر الحضور مباشرة عبر مواقع متخصصة في البصرة، بدون الشركات السياحية، مشيرا إلى وجود شقق سياحية وفندقية للأفراد، الراغبين في البقاء.

 

وقال إن بعثة المنتخب الأردني ستصل إلى العراق غدا الأربعاء، على متن الخطوط الملكية الأردنية، لملاقاة المنتخب العراقي الخميس، الساعة السابعة مساءً.


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